Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму
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Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
С чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект
о завершении пилотной программы tax free (компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза) с 1 января 2021 года.
Подробнее о событии
Правительство одобрило законопроект о распространении системы tax free на всю территорию РФ
Интерфакс4 сентября в 04:47
Кабмин одобрил законопроект о распространении tax free на всю территорию РФ
Российская газета4 сентября в 05:13