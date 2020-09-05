Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Tax Free появится во всех магазинах России и будет действовать с 5 тыс. руб

Фонтанка.Ру09:33
ПРАЙМ

В Госдуму внесен проект о распространении tax free по всей России

ПРАЙМ06:22
Москва 24

Правительство может распространить режим tax free на все магазины РФ

Москва 2407:40
Коммерсантъ

Правительство намерено распространить режим tax free на все магазины России

Коммерсантъ06:55
Говорит Москва

Кабмин заявил о намерении распространить tax free на все магазины России

Говорит Москва08:29
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект о tax free на товары, вывезенные за пределы ЕАЭС

ТАССвчера в 03:45
Телеканал 360°

Правительство выплатит субсидии на детей и внесет поправки по tax free

Телеканал 360°1 сентября в 19:11

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
264

Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
1,1K

NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover2410:00
7

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37