Когда все плохо. Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) подсчитали: люди в развитых странах впадают в глубокое уныние в 47 лет, а в развивающихся — в 48 лет и два месяца.