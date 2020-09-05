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REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
С чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект
 о завершении пилотной программы tax free (компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза) с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 06:55
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ПРАЙМ

В Госдуму внесен проект о распространении tax free по всей России

ПРАЙМвчера в 06:22
Говорит Москва

Кабмин заявил о намерении распространить tax free на все магазины России

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Москва 24

Правительство может распространить режим tax free на все магазины РФ

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Tax Free появится во всех магазинах России и будет действовать с 5 тыс. руб

Фонтанка.Рувчера в 09:33
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект о tax free на товары, вывезенные за пределы ЕАЭС

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Правительство выплатит субсидии на детей и внесет поправки по tax free

Телеканал 360°1 сентября в 19:11

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
Германия ожидает от России действий по делу Навального в ближайшие дни
РИА Новости18:17
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NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

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Mulliner покажет три особых модели Bentley

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Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

Министерство здравоохранения Российской Федерации включило новый лекарственный препарат под названием «Левилимаб» в схему лечения от коронавируса, такую информацию передает пресс-служба Минздрава РФ.
SMINEWS4 сентября в 01:43
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