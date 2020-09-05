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REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
С чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект
 о завершении пилотной программы tax free (компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза) с 1 января 2021 года.
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