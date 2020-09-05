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REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
С чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект
 о завершении пилотной программы tax free (компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза) с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 06:55
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Газета.Ru4 сентября в 04:30
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Российская газета

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Российская газета4 сентября в 05:13
Интерфакс

Правительство одобрило законопроект о распространении системы tax free на всю территорию РФ

Интерфакс4 сентября в 04:47
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Систему tax free с 2021 года могут распространить на всю страну

Парламентская газетавчера в 06:55
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект о tax free на товары, вывезенные за пределы ЕАЭС

ТАСС4 сентября в 03:45
ADVIS.ru

Решения, принятые на заседании Правительства РФ 2 сентября 2020 года

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