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REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
С чего всё началось
Правительство внесло в Госдуму законопроект
 о завершении пилотной программы tax free (компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза) с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 06:55
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Газета.Ru

Кабмин одобрил tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС

Газета.Ru4 сентября в 04:30
ПРАЙМ

В Госдуму внесен проект о распространении tax free по всей России

ПРАЙМвчера в 06:22
Российская газета

Кабмин одобрил законопроект о распространении tax free на всю территорию РФ

Российская газета4 сентября в 05:13
Интерфакс

Правительство одобрило законопроект о распространении системы tax free на всю территорию РФ

Интерфакс4 сентября в 04:47
Парламентская газета

Систему tax free с 2021 года могут распространить на всю страну

Парламентская газетавчера в 06:55
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект о tax free на товары, вывезенные за пределы ЕАЭС

ТАСС4 сентября в 03:45
ADVIS.ru

Решения, принятые на заседании Правительства РФ 2 сентября 2020 года

ADVIS.ru4 сентября в 02:58

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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
РИА Новостивчера в 13:58
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БДТ представил спектакли молодых режиссёров в новом театральном сезоне

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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
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РБКвчера в 18:45
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Discover24вчера в 10:00
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Известиявчера в 02:10
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