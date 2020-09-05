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REGNUM
REGNUM

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.В источнике
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ПРАЙМ

В Госдуму внесен проект о распространении tax free по всей России

ПРАЙМ06:22
Говорит Москва

Кабмин заявил о намерении распространить tax free на все магазины России

Говорит Москва08:29
Москва 24

Правительство может распространить режим tax free на все магазины РФ

Москва 2407:40
Коммерсантъ

Правительство намерено распространить режим tax free на все магазины России

Коммерсантъ06:55
Фонтанка.Ру

Tax Free появится во всех магазинах России и будет действовать с 5 тыс. руб

Фонтанка.Ру09:33
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект о tax free на товары, вывезенные за пределы ЕАЭС

ТАССвчера в 03:45
Телеканал 360°

Правительство выплатит субсидии на детей и внесет поправки по tax free

Телеканал 360°1 сентября в 19:11

Ник, Майк и человек с ружьем. Лукашенко провалил кастинг на роль «полезного идиота»

Из разговора «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» можно было узнать две вещи: во-первых, версия российских властей о том, что никакого отравления Навального не было, полностью подтверждается, во-вторых, Лукашенко оказался крепким орешком, так что дела заговорщиков Ника и Майка идут неважно.
Новая газета11:44

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.
RT на русском15:01

Чиновники задним числом отменили коронавирусные выплаты врачам в Пермском крае

Переболевшие COVID-19 врачи из пермских больниц, не перепрофилированных в лечебницы для коронавирусных пациентов, не получат единовременные выплаты, обещанные чиновниками за заражение новым вирусом.В начале апреля региональное правительство постановило единовременно выплатить медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, 50 окладов, а членам семей умерших медиков - 100 окладов.
Вечерняя Казань03:11
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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