Ник, Майк и человек с ружьем. Лукашенко провалил кастинг на роль «полезного идиота»

Из разговора «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» можно было узнать две вещи: во-первых, версия российских властей о том, что никакого отравления Навального не было, полностью подтверждается, во-вторых, Лукашенко оказался крепким орешком, так что дела заговорщиков Ника и Майка идут неважно.