Экономика

Пятый каналПятый каналЗаконопроект о реформе ОСАГО поддержали в правительстве

В правительстве поддержали законопроект о реформе ОСАГО, предложенном депутатами. В нем исчезли пункты об увеличении страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних пятисот тысяч до двух миллионов рублей. Это могло привести к критическому росту цены полиса на треть, а то и больше.
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