Экономика
Пятый каналЗаконопроект о реформе ОСАГО поддержали в правительстве
В правительстве поддержали законопроект о реформе ОСАГО, предложенном депутатами. В нем исчезли пункты об увеличении страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних пятисот тысяч до двух миллионов рублей. Это могло привести к критическому росту цены полиса на треть, а то и больше.
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Правительство поддержало законопроект о реформе ОСАГО. Но без увеличения выплат
URA.Ru05 февраля в 19:23
Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО - Аксаков
Финмаркет05 февраля в 05:12
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