Политика
REGNUMЗаконопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в нижнюю палату в пятницу был внесен законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции.ТАСС06:42
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