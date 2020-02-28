Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в нижнюю палату в пятницу был внесен законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции.

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Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

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