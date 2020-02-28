Политика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
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с чего всё началось

В Думу внесли поправки в УК об ответственности за нарушения при голосовании по Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в нижнюю палату в пятницу был внесен законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции.
ТАСС06:42

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В ГД внесли проект о наказании за нарушения на голосовании по Конституции

РБК07:51

«До 4 лет лишения свободы». В Госдуму внесён законопроект о наказаниях за фальсификации голосования по Конституции

Фонтанка.Ру07:10

Нарушения при голосовании по Конституции будут наказываться тюрьмой

Телеканал 360°07:08

В Думу внесли поправки в УК об ответственности за нарушения при голосовании по Конституции

ТАСС06:42

За нарушения в ходе голосования по Конституции может грозить до 4 лет колонии

Коммерсантъ07:19

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

REGNUM06:47

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: За нарушение территориальной целостности России могут привлечь к уголовной ответственности

Комсомольская правда04:50
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Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

В Тюмени в пятницу объявили победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
РИА Новости 07:04
Наука

Сильное взаимодействие бывает разным

Если на «больших» расстояниях сильное взаимодействие обеспечивает главным образом притяжение протона и нейтрона, то на очень коротких расстояниях происходит отталкивание или раздвигание пар нейтронов.
Наука и жизнь вчера в 00:33
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Piter.tv вчера в 06:05
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): после гнусной атаки в Идлибе Турция должна закрыть проливы! (Yeni Safak)

После гибели 33 турецких военных в результате атак, совершенных силами режима Асада в Сирии, все внимание обратилось на Турцию и шаги, которые она предпримет.
ИноСМИ 08:40
Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор вчера в 04:16
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Кино

Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Российская газета 02:10
Игры

Корейский ужастик Silent World выйдет на ПК и Nintendo Switch 19 марта

3DNews 09:07
Музыка

Леди Гага выпустила клип на новую песню «Stupid Love»

Композиция «Stupid Love» войдет в шестой студийный альбом певицы — на выпуск пластинки Леди Гага намекала уже несколько раз.
Salt Mag 05:16
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

Пойманный с наркотиками Литреев останется в СИЗО до конца марта

ФАН 08:30
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Армия и оружие

США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Lenta.ru 09:41
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 08:10
Политика

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомости вчера в 19:29
Политика

Россиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
Московский Комсомолец 01:47
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