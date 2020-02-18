Экономика

ТАССТАССВ Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

ТАСС04:05

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

RT на русском04:09

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

Известия04:49

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

News.ru04:15

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

REGNUM04:24

В Госдуму внесли закон о снижении НДС до 15%

Московский Комсомолец04:36

НДС предложили снизить до 15%

Российская газета07:05
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