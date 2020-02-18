Экономика
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
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Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Авто
КамАЗ создал новый беспилотный грузовик «Челнок»
Первый образец нового беспилотного электрического грузовика «Челнок» создали на КамАЗе, 18 февраля опубликовала пресс-служба автопроизводителя.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Здоровье
В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу
В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Политика
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Общество
Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморского флота
«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта был включен в состав военно-морского флота 48 лет назад.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался из-за коронавируса
Экономика
Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года.
Общество
Госдума приняла закон, который позволит штрафовать воронежцев за неоплату парковки
Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), регламентирующие передачу персональных данных от ГИБДД административным комиссиям.