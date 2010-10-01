Законопроект о страховании волонтёров готовится для внесена на рассмотрение Государственной Думы заксобранием одного из регионов. Речь идет в том числе о страховании волонтеров, принимающих активное участие в помощи людям в период пандемии COVID-19.

Законопроект о страховании волонтёров внесут в Госдуму

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Футбол «Монако» собирается продать 30 игроков, Головина это не коснется До начала нового сезона, «Монако» планирует продать 30 футболистов, сообщает AFP. Планируется заработать около 50 млн. евро.

Происшествия В Минздраве сообщили о новой вспышке коронавируса в Башкирии Как сообщил на брифинге глава Минздрава РБ Максим Забелин, заражённые работают в тепличном комплексе «Горный» на территории Челябинской области, но проживают в Башкирии. 2

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