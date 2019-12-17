Общество

REGNUMREGNUMЗаконопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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с чего всё началось

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.
РБК00:34

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В Госдуме поддержали идею обязать таксистов из стран ЕАЭС получать российские права

Говорит Москва08:43

Охота на темную лошадку

Российская газетавчера в 09:08

В Госдуму внесли повышающий безопасность пассажиров такси законопроект

RT на русском03:21

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

Известия03:04

В Думу внесли законопроект, который определяет ответственность агрегаторов такси

ТАСС02:55

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

РБК00:34

Законопроект об ответственности агрегаторов такси внесен в Госдуму

Газета.Ru05:39
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Политика

Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:14
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер вчера в 07:28
Политика

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb 08:54
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Общество

В компании Саида Гуцериева проходят обыски

Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Культура

Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов

Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов.
Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Игры

Раскрыты системные требования и цена ремейка Resident Evil 3

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Steam открыт предзаказ ремейка Resident Evil 3. Ценник составляет 1999 рублей.
Российская газета 05:21
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём

В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
REGNUM 07:01
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Политика

Песков назвал одно из главных событий 2019 года

RT на русском 06:23
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
32CARS.ru 15 декабря в 07:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру для поиска экзопланет

Газета.Ru 04:12
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
47 новостей 06:49
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»

ГЛАС.RU вчера в 22:52
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