Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.

с чего всё началось

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Политика Скрипаль обругала британского посла после его заявления Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Политика Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Армия и оружие В России разрабатывают новый противоминный заряд «Разрез» Опытно-конструкторская работа, связанная с созданием модульного удлиненного заряда разминирования «Разрез», будет завершена до конца 2020 года, сообщил 16 декабря журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей "Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.

Общество В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Футбол «Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".

Происшествия ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.