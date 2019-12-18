Общество

REGNUMREGNUMЗаконопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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с чего всё началось

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.
РБК00:34

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В диаспорах назвали ущемлением идею Турчака обязать таксистов получать российские права

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Законопроект об ответственности агрегаторов такси внесен в Госдуму

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В Госдуму внесли повышающий безопасность пассажиров такси законопроект

RT на русском03:21

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ТАСС02:55

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
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Футбол

Агент Авилы отреагировал на интерес со стороны «Краснодара»

«Осасуна» не планирует расставаться с Авилой. Этот игрок не для продажи, — сказал Мунис.
Матч ТВ 06:10
Армия и оружие

В России разрабатывают новый противоминный заряд «Разрез»

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REGNUM 16 декабря в 21:51
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"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
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Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК 16 декабря в 02:31
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
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Общество

Температура в Москве побила рекорд 1956 года

RT на русском 07:15
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В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Общество

Исследование: женщины чаще мужчин берут ипотеку

Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время, следует из исследования.
ТАСС вчера в 19:17
Авто

BMW рассказала о дальнобойности электрического BMW iX3

Компания BMW раскрыла часть характеристик нового электрического кроссовера iX3.
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Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Футбол

«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд

Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
РИА Новости 07:09
Происшествия

ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки

В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
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Экономика

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере - на 26%.
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Bloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
РИА Новости 00:29
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
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