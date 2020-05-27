Общество
REGNUMЗаконопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
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Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Финансы
Жители России в апреле забрали из банков $1,1 млрд
Москва, 27 мая 2020, 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.
REGNUM 03:26
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Армия и оружие
ООН: 81% жертв обстрелов Донбасса — жители ДНР и ЛНР
Вашингтон, 27 мая 2020, 15:31 — REGNUM В 2019 году из-за артобстрелов Донбассе пострадали 105 гражданских лиц, 81% которых — жители ДНР и ЛНР, сказано в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.
REGNUM 08:31
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
В пресс-службе компании Associated Television International сообщили, что Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, которого номинировали на эту премию.
Piter.tv 08:35
Происшествия
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 05:50
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru 08:22
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Кино
Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Здоровье
Диетолог Ковальков назвал главную причину набора веса в самоизоляции
Ковальков напомнил, что в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани в обычной ситуации.
Вечерняя Москва вчера в 11:04
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Коммерсантъ 08:15
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет 25 мая в 07:41
Политика
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве проведена очень ответственная, продуманная и взвешенная работа по борьбе с коронавирусом, власти города действовали на опережение и не теряли времени.
РИА Новости 08:57
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Экономика
В Кузбассе введут специальный налоговый режим для самозанятых
С 1 июля 2020 года Кемеровская область присоединится к числу российских регионов, в которых действует специальный налоговый режим на профессиональный доход.
Газета Кемерова 02:33
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36