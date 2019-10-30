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Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, документ предусматривает отдельное наказание за пропаганду наркотиков в СМИ или интернете: штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В Думе предложили реальный срок за пропаганду наркотиков

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