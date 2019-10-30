Политика

Право.руПраво.руВ Думе предложили реальный срок за пропаганду наркотиков

Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, документ предусматривает отдельное наказание за пропаганду наркотиков в СМИ или интернете: штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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Павел Крашенинников
Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельПолитсовет 08:54

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