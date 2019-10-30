Политика
Право.руВ Думе предложили реальный срок за пропаганду наркотиков
Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, документ предусматривает отдельное наказание за пропаганду наркотиков в СМИ или интернете: штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельПолитсовет 08:54
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В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Комсомольская правда07:26
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