Общество

News.ruNews.ruЗаконопроект о возврате курилок в аэропорты приняли во втором чтении

Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными. Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.
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Эксперт оценил инициативу о возвращении курительных комнат в аэропорты

RT на русскомвчера в 08:17

Госдума приняла во II чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

ТАСС10 декабря в 09:44

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты России

Телеканал 360°09 декабря в 10:50

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Агентство Москва10 декабря в 09:10

Госдума возвращает «курилки» в аэропорты

REGNUM10 декабря в 09:10

В аэропорты могут вернуть курилки

Парламентская газета10 декабря в 09:22

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Политика Сегодня09 декабря в 07:48
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РИА Новости 07:13
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

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Коммерсантъ 01:56
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Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

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Аргументы и Факты 05:39
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Российская газета 06:38
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Армия и оружие

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На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Озвучены болезни, о которых говорит повышенный метеоризм в организме человека.
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Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
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Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
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Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade

Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
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Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
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РИА Новости 07:11
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Оказалось, что наиболее опасным напитком считается алкогольный коктейль с добавлением энергетика.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
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