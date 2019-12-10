Общество
News.ruЗаконопроект о возврате курилок в аэропорты приняли во втором чтении
Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными. Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.
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Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты России
Телеканал 360°09 декабря в 10:50
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты прошел второе чтение в Госдуме
Агентство Москва10 декабря в 09:10
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря
Политика Сегодня09 декабря в 07:48
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Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
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