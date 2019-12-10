Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными. Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.

Законопроект о возврате курилок в аэропорты приняли во втором чтении

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.

Общество Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.

Технологии Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

Общество В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.

Общество Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.

Армия и оружие Россию включили в список стран с самым мощным флотом На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Экономика ЕЦБ снова не стал менять ставки Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями аналитиков. ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 10 б.п. - до минус 0,5% 12 сентября.

Происшествия Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.