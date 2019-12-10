Общество
News.ruЗаконопроект о возврате курилок в аэропорты приняли во втором чтении
Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными. Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о возврате курилок в аэропорты
Газета.Ru10 декабря в 09:42
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
RT на русском10 декабря в 13:13
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