Общество

News.ruNews.ruЗаконопроект о возврате курилок в аэропорты приняли во втором чтении

Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными. Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.
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Эксперт оценил инициативу о возвращении курительных комнат в аэропорты

RT на русскомвчера в 08:17

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Коммерсантъ10 декабря в 12:06

Госдума приняла во II чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

ТАСС10 декабря в 09:44

В аэропорты могут вернуть курилки

Парламентская газета10 декабря в 09:22

Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел второе чтение

РИА Новости10 декабря в 12:23

Законопроект об открытии в аэропортах непрозрачных курилок принят во втором чтении

Интерфакс10 декабря в 09:59
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