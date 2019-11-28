Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря

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В Госдуме дали прогноз по законопроекту о выходном 31 декабря

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В Госдуму вносят законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

РБКвчера в 22:47

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Коммерсантъвчера в 21:24

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

Газета.Ru03:10
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