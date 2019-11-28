Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

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