Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаКомитет Госдумы поддержал законопроект о воссоздании вытрезвителей

Планируется, что в первом чтении инициатива будет рассмотрена в Госдуме 24 октября. Первые пункты передержки людей в состоянии алкогольного опьянения были открыты в 1902 году в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле. Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.
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с чего всё началось

Комитет Госдумы поддержал проект о восстановлении системы медвытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
РИА Новости06:53

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Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы

РБК09:29

Профильный комитет Думы поддержал законопроект о праве регионов создавать медвытрезвители

ТАСС07:35

Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Российская газета07:44

В Россию вернут вытрезвители

URA.Ru07:31

Комитет Госдумы поддержал законопроект о вытрезвителях

RT на русском06:57

Комитет Госдумы поддержал проект о восстановлении системы медвытрезвителей

РИА Новости06:53

Нарколог перечислил плюсы возвращения вытрезвителей в России

Известия10:00
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Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

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Экономика

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Общество

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Политика

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Газета.Ru 11:38
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Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Общество

МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге

Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
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Общество

На Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораны

Миллионы Ольги Бузовой незыблемы разве что в Инстаграме - на страничку поющей ведущей подписаны 16,3 млн поклонников, и их количество постоянно растет.
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Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

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Шоу-бизнес

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Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
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Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
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Представили Honor 20 Lite — доступный конкурент для Xiaomi Mi 9 Lite

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Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
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