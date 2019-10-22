Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

с чего всё началось

Планируется, что в первом чтении инициатива будет рассмотрена в Госдуме 24 октября. Первые пункты передержки людей в состоянии алкогольного опьянения были открыты в 1902 году в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле. Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.

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