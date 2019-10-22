Общество
Парламентская газетаКомитет Госдумы поддержал законопроект о воссоздании вытрезвителей
Планируется, что в первом чтении инициатива будет рассмотрена в Госдуме 24 октября. Первые пункты передержки людей в состоянии алкогольного опьянения были открыты в 1902 году в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле. Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.РИА Новости06:53
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Космос
В «Главкосмосе» рассказали о задачах по пускам спутников OneWeb
"Главкосмос" рассчитывает, что второй пуск спутников OneWeb состоится до конца 2019 года, как и было первоначально запланировано, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
Головной патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду 25 октября
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 спустят на воду 25 октября.
Российская газета 11:22
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Общество
На Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораны
Миллионы Ольги Бузовой незыблемы разве что в Инстаграме - на страничку поющей ведущей подписаны 16,3 млн поклонников, и их количество постоянно растет.
Комсомольская правда вчера в 10:31
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 06:50
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
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Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 11:34
Футбол
«Реал» прибыл в Турцию на матч ЛЧ против «Галатасарая»
Футболисты мадридского «Реала» прибыли в Стамбул на матч против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 15:17
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 11:35
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Гаджеты
Представили Honor 20 Lite — доступный конкурент для Xiaomi Mi 9 Lite
Популярный бренд Honor, ориентированный на молодежную аудиторию, сегодня представил смартфон Honor 20 Lite.
Srnsk 10:01
Музыка
Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре
Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
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Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 05:50
Общество
Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России
Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.
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Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 6,5%, а на следующем заседании в декабре может снизить ее еще на 50 б.п. до 6%, прогнозирует главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.
РБК 12:00
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Sport24.ru 07:23
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04