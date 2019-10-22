Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.

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