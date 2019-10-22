Общество
РБКЗаконопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, на заседании в среду, 16 октября, принял решение поддержать инициативу. В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.РИА Новости06:53
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Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
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«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
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Gazeta.SPb 03:24
Политика
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Армия и оружие
Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии
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РИА Новости 09:34
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
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Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Общество
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Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
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Кино
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Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
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Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Шоу-бизнес
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На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Технологии
Adobe может представить редактор Illustrator для iPad уже в ноябре
Компания Adobe может представить свой векторный графический редактор Illustrator для iPad уже в ноябре 2019 года.
REGNUM 09:12