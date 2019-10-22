Комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, на заседании в среду, 16 октября, принял решение поддержать инициативу. В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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