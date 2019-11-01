Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗаконопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Еще одна новая идея — отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве: последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАСС12:46

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБК12:22

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъ12:00

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.ру12:24

Кабмин внес в Госдуму законопроект о защите и поощрении капвложений - СЗПК

ПРАЙМ12:19

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Парламентская газета12:40
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Армия и оружие

30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Мурманский вестник 06:03
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество

Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Политика

МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступлениями

В составе МВД РФ появятся подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.
REGNUM 08:55
Экономика

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.
ТАСС 11:39
Общество

В Петербурге заложили две новые малошумные подводные лодки

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 заложили в пятницу в Петербурге. Они будут называться "Уфа" и "Магадан".
Российская газета 12:15
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Шоу-бизнес

Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Взгляд.ру 07:51
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Экономика

Силуанов: уголовное наказание за валютные нарушения требует пересмотра

Антон Силуанов, министр финансов Законопроекты о снижении административной ответственности за нарушение валютного контроля уже внесли в нижнюю палату, напомнил глава Минфина.
Право.ру 10:57
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Игры

Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

Astera 07:37
Космос

NASA поделилось планами лунных миссий

Ридус 29 октября в 16:17
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Общество

Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
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