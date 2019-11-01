Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗаконопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Еще одна новая идея — отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве: последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
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В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости12:10

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

ТАСС12:46

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Коммерсантъ12:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

РБК12:22

Законопроект о защите капиталовложений внесен на рассмотрение в Госдуму

Взгляд.ру12:24

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Эхо Москвы13:02

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о защите и поощрении инвестиций

News.ru14:32
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Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
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В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
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Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
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Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
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