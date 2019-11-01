Экономика
КоммерсантъЗаконопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму
Еще одна новая идея — отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве: последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
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Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.
Газета.Ru 15:00
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Политика
В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК Вагнера
В африканском государстве Мозамбик погибли пятеро российских наемников, которые состояли в частной военной компании Вагнера.
В городе R вчера в 04:10
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
RT на русском 13:12
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills по телемосту
Владимир Путин провел телеконференцию с участниками национального чемпионата WorldSkills Hi-tech, который состоялся в Екатеринбурге.
ТВ Центр 11:17
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 11:52
Армия и оружие
Британия паникует из-за российской МБР «Сармат»
В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
REGNUM 07:35
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU 10:53
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за «ауди» молодой мамы
Российский миллиардер, глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин оплатил ипотеку Ксении Каторгиной, убитой из-за Audi в Екатеринбурге.
Life.ru 08:31
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 15:24
Хоккей
«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ
Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 15:02
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение 07:24
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Общество
Бывший палач «Бутырки» назвал свою работу нестрашной
Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка», исполнявший смертные приговоры, заявил, что казнить людей не так страшно, как кажется.
Lenta.ru 13:03
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28