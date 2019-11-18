Общество
КоммерсантъЗаконопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван
Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
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Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
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Армия и оружие
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Футбол
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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».