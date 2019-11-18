Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗаконопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
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Депутат Горелкин решил отозвать законопроект о значимых интернет-ресурсах

Forbes07:11

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости07:09

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Интерфакс06:57

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Коммерсантъ08:05

«Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах

РБК07:41

«Яндекс» поддержал решение автора отозвать законопроект о значимых информационных ресурсах

ТАСС06:47

Эксперт прокомментировал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах

РИА Новости07:34
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