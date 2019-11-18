Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗаконопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
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Депутат Горелкин решил отозвать законопроект о значимых интернет-ресурсах

Forbes07:11

Эксперт прокомментировал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах

РИА Новости07:34

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Коммерсантъ08:05

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Интерфакс06:57

«Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах

РБК07:41

«Яндекс» поддержал решение автора отозвать законопроект о значимых информационных ресурсах

ТАСС06:47

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости07:09
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Происшествия

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

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"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.
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Антон Вадимович Горелкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с 5 октября 2016 года.
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