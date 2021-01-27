В США обвинили Минздрав в неправомерном использовании миллионов долларов

В докладе независимого федерального органа по осуществлению надзора в США говорится, что американское Министерство здравоохранения и социальных служб незаконно использовало миллионы долларов, выделенные из бюджета на разработку вакцин и такие ЧС в сфере здравоохранения, как распространение болезни, которую вызывает вирус Эбола, вируса Зика и пандемией коронавируса.