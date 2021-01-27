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REGNUM
REGNUM

Законопроект об индексации всех пенсий внесен в Госдуму

Москва, 27 января 2021, 11:27 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.В источнике
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Московский Комсомолец

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий

Московский Комсомолец20:54
URA.Ru

В Госдуме хотят проиндексировать все пенсии

URA.Ru21:28
MagadanMedia.ru

Роман Исаев: ЛДПР настаивает на дополнительном повышении пенсий

MagadanMedia.ru24 января в 19:50
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции

ТАССвчера в 07:48
Vesiskitim.ru

Что известно об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2021 году? Поправки в Госдуме

Vesiskitim.ru25 января в 01:45
31 канал Челябинска

В Госдуму снова внесен законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам

31 канал Челябинска24 января в 23:32
Национальная служба новостей

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не ниже инфляции

Национальная служба новостейвчера в 10:19

МВД проводит обыски в квартире Навальных из-за нарушения санитарных правил

Как сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Иван Жданов в Twitter, силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального, где на данный момент проживает его брат Олег.
VSE42.RUвчера в 09:50

В Москве задержали 17-летнего тиктокера за нападение на автомобиль ФСБ

В ночь на 27 января в Москве задержали 17-летнего TikTok-блогера Костю Киевского (Константин Лакеев) за нападение на служебный автомобиль ФСБ во время несанкционированных акций в столице на прошлой неделе.
Газета.Ruвчера в 01:55

В США обвинили Минздрав в неправомерном использовании миллионов долларов

В докладе независимого федерального органа по осуществлению надзора в США говорится, что американское Министерство здравоохранения и социальных служб незаконно использовало миллионы долларов, выделенные из бюджета на разработку вакцин и такие ЧС в сфере здравоохранения, как распространение болезни, которую вызывает вирус Эбола, вируса Зика и пандемией коронавируса.
RuNews24.ru17:22

В США отменили запуск прототипа межпланетного корабля Starship

Сан-Антонио, США, 26 января 2021, 01:45 — REGNUM Компания SpaceX отложила запуск девятого прототипа межпланетного корабля Starship, сообщили 25 января авторы канала NASASpaceflight, которые вели прямую трансляцию подготовки к запуску.
REGNUM25 января в 17:45

Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального

На вопрос, где находится «красная линия» в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.
РБК19:04