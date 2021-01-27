Законопроект об индексации всех пенсий внесен в Госдуму
Москва, 27 января 2021, 11:27 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.В источнике
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