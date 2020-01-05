Экономика
REGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
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Автоспорт
Ралли «Дакар» стартует сегодня утром в Саудовской Аравии
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Наука
Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Здоровье
Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Политика
Иран выразил США протест из-за угроз Трампа
МИД Ирана выразил решительный протест Соединённым Штатам из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме
Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Общество
Правительство увеличило пенсии с нового года
Пенсионные выплаты будут увеличены в несколько этапов, сообщает DEITA.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Кино
Фильму «Вторжение» посвятили коллекцию носков
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Общество
Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Теннис
Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой
Политика
На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский музыкант Dr. Alban, принявший участие в новогоднем выпуске украинской развлекательной программы «Вечерний квартал», заявил, что смог попасть на территорию государства при содействии Владимира Зеленского.
Авто
Раскрыты перспективы появления новой Opel Corsa в России
Что касается России, то, пожалуй, идеальным вариантом для нас могла бы стать самая простая и доступная Opel Corsa с атмосферным двигателем и двумя трансмиссиями на выбор: простым восьмиступенчатым «автоматом» и механической коробкой передач.
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова высказалась о методах воспитания матери Тимати
Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.