Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
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В России собираются отменить транспортный налог

URA.Ru03 января в 18:19

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

REGNUM02 января в 22:19

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

Госдума РФ готовит законопроект об отмене транспортного налога

Народные новости05:15

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Невские Новостивчера в 23:30

Транспортный налог готовят к полной отмене

Primpress.ruвчера в 14:30

Транспортный налог в России хотят отменить

Братская Студия Телевидения00:13
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
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Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 02:39
Общество

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
РИА Новости 02:01
Политика

Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

МИД Ирана выразил решительный протест Соединённым Штатам из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество.
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Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

REGNUM вчера в 22:36
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме

Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
РИА Новости 04:25
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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 02:55
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
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Правительство увеличило пенсии с нового года

Пенсионные выплаты будут увеличены в несколько этапов, сообщает DEITA.
Deita.ru 03:15
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
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В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
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Фильму «Вторжение» посвятили коллекцию носков

Известия вчера в 03:37
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Национальная служба новостей вчера в 13:23
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
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Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru вчера в 05:59
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна вчера в 19:09
Общество

Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян

Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru вчера в 11:30
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Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой

Газета.Ru 05:17
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский музыкант Dr. Alban, принявший участие в новогоднем выпуске украинской развлекательной программы «Вечерний квартал», заявил, что смог попасть на территорию государства при содействии Владимира Зеленского.
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Авто

Раскрыты перспективы появления новой Opel Corsa в России

Что касается России, то, пожалуй, идеальным вариантом для нас могла бы стать самая простая и доступная Opel Corsa с атмосферным двигателем и двумя трансмиссиями на выбор: простым восьмиступенчатым «автоматом» и механической коробкой передач.
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Алёна Шишкова высказалась о методах воспитания матери Тимати

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.
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В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
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