Экономика
REGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина напал на прохожих с ножом
В пригороде Парижа Вильжюиф неизвестный мужчина хотел напасть на прохожих с ножом. Это произошло в парке От-Брюйер около супермаркета.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Футбол
Полузащитник Головин помог «Монако» обыграть «Реймс» в Кубке Франции
«Монако» на своем поле обыграл «Реймс» 4 января в матче 1/32 Кубка Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой
Сергей Безруков на своей странице в Instagram опубликовал новое видео. На кадрах актер танцует с дочкой Марией.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Путешествия
Россияне побили рекорд по числу туристов в Анталье
С 2018 года турпоток в Анталью вырос на 15%. А россияне по числу туристов обогнали Германию – в Анталье побывали всего 2,67 млн немцев.
Хоккей
Валерий Брагин сказал, кто станет основным вратарем в финале МЧМ
Главный тренер сборной России U20 по хоккею Валерий Брагин, рассказал, кто выйдет на матч в финале молодежного чемпионата мира.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Армия и оружие
В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права
Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Энергетика
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти
Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Политика
Лукашенко назначил нового министра экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Футбол
Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае до приезда «Зенита»
Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае за неделю до официального выхода команды из отпуска.
Гаджеты
IPhone стал самым популярным рождественским подарком в США
Удивительно, но даже устаревший iPhone 6 Plus попал в рейтинг самых популярных рождественских подарков в США – эта модель расположилась на седьмом месте.
Транспорт