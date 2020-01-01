Экономика
REGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Спорт
Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Авто
Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет
Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Общество
В Австралии будут задействованы тысячи военных для тушения пожаров
На брифинге премьер-министр Австралии сообщил, что около 3 тыс. военных будут участвовать в ликвидации пожаров в лесах.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Политика
Зариф обсудил по телефону с главой МИД КНР ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне гибели в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Наука
Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников
Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников. В процессе исследования ученые изучили три вида рыб.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Происшествия
Две девочки сбежали из балаковского детдома
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Футбол
Бенито перешел в киевское «Динамо»
Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса
Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.