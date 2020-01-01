Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В России собираются отменить транспортный налог

URA.Ruвчера в 18:19

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

REGNUM02 января в 22:19

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ruвчера в 19:57

В России планируют отменить транспортный налог

Твой Континент07:36

Транспортный налог в Батайске и во всей России отменять не будут. Госдума отклонила этот законопроект

Вперёд (г. Батайск)07:14
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Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Происшествия

В Петербурге устроили огненное шоу во славу Гитлера

Piter.tv 06:45
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru вчера в 14:41
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Авто

Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет

Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
32CARS.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Общество

В Австралии будут задействованы тысячи военных для тушения пожаров

На брифинге премьер-министр Австралии сообщил, что около 3 тыс. военных будут участвовать в ликвидации пожаров в лесах.
ГЛАС.RU 05:07
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Политика

Зариф обсудил по телефону с главой МИД КНР ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне гибели в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
RT на русском 07:10
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости вчера в 08:36
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Наука

Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников

Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников. В процессе исследования ученые изучили три вида рыб.
Pravda.Ru 04:25
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Две девочки сбежали из балаковского детдома

Московский Комсомолец 03:14
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК вчера в 11:49
Футбол

Бенито перешел в киевское «Динамо»

Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Советский спорт вчера в 08:25
Происшествия

На Чукотке обнаружили тело сноубордиста, пропавшего после лавины

Газета.Ru 06:00
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Здоровье

Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса

Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:22
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль вчера в 07:02
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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