Экономика
REGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Спорт
WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса
9 декабря исполнительный комитет организации запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение ближайших четырех лет.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тысяч военных на Ближний Восток
США отправляют в Кувейт более 4 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя дивизии подполковника Майка Бернса.
Общество
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
Гаджеты
В Dell поделились подробностями о предстоящих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Экономика
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Автоспорт
«Камаз-мастер» прошла технический контроль перед стартом «Дакара»
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Космос
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Единоборства
Энтони Джошуа хочет провести еще 15 поединков
По информации «Sky Sports», Джошуа намерен провести 14-15 профессиональных поединков.
Здоровье
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.