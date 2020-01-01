Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

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