Экономика
REGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Политика
Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Авто
Рассекречены снимки внедорожника УАЗ «Хантер» после тюнинга
Российские инженеры представили уникальную модификацию популярного отечественного внедорожника УАЗ "Хантер" после тюнинга.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Общество
Первый канал стал лидером по количеству зрителей в Новый год
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
В Ингушетии задержали двух мужчин, разрушавших древние башни
Общество
В «Нафтогазе» заявили, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Напомним, 31 декабря был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Шоу-бизнес
«Какое счастье отдыхать трезвой!»: Дана Борисова в бикини рассказала о здоровом образе жизни
Судя по всему, Дана решила убедить поклонников в том, что она находится в отличной форме и поэтому разместила в Инстаграме несколько свежих фотографий с пляжа, где она позирует в бикини.
Культура
Омский хор спел песню-мем из сериала «Ведьмак» в «Вечернем Урганте»
Кино
Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»
Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Происшествия
Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье
Футбол
ЦСКА сыграет с чемпионом Ирландии на сборе в Испании
ЦСКА проведет товарищеским матч с действующим чемпионом Ирландии «Дандолком» на сборе в испанском Кампоаморе.
Происшествия
Пожар на складе в Мытищах ликвидирован
Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.