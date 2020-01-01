Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В России собираются отменить транспортный налог

URA.Ru03 января в 18:19

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

REGNUM02 января в 22:19

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

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Транспортный налог готовят к полной отмене

Primpress.ruвчера в 14:30

Транспортный налог в России хотят отменить

Братская Студия Телевидения00:13

В России планируют отменить транспортный налог

Твой Континентвчера в 07:36
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Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
NewInform вчера в 14:18
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ вчера в 05:54
Авто

Рассекречены снимки внедорожника УАЗ «Хантер» после тюнинга

Российские инженеры представили уникальную модификацию популярного отечественного внедорожника УАЗ "Хантер" после тюнинга.
Faktom 02 января в 01:39
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
ГЛАС.RU 02 января в 06:28
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс вчера в 01:59
Общество

Первый канал стал лидером по количеству зрителей в Новый год

News.ru вчера в 10:15
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Новости Рязани вчера в 09:57
Авто

Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника

Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
CarsWeek.ru 02 января в 14:09
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post 03 января в 04:09
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Происшествия

В Ингушетии задержали двух мужчин, разрушавших древние башни

Интерфакс вчера в 18:24
Общество

В «Нафтогазе» заявили, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Напомним, 31 декабря был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
БИЗНЕС Online 02 января в 02:46
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес

«Какое счастье отдыхать трезвой!»: Дана Борисова в бикини рассказала о здоровом образе жизни

Судя по всему, Дана решила убедить поклонников в том, что она находится в отличной форме и поэтому разместила в Инстаграме несколько свежих фотографий с пляжа, где она позирует в бикини.
Вечерний курьер вчера в 13:02
Культура

Омский хор спел песню-мем из сериала «Ведьмак» в «Вечернем Урганте»

Омскрегион вчера в 23:34
Кино

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»

Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Известия 00:00
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском вчера в 09:51
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Футбол

ЦСКА сыграет с чемпионом Ирландии на сборе в Испании

ЦСКА проведет товарищеским матч с действующим чемпионом Ирландии «Дандолком» на сборе в испанском Кампоаморе.
Матч ТВ 00:29
Происшествия

Пожар на складе в Мытищах ликвидирован

Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Вести.Ru вчера в 22:50
Происшествия

У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

РБК 01:02
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Astera вчера в 11:41
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