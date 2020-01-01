Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

REGNUM02 января в 22:19

В России собираются отменить транспортный налог

URA.Ruвчера в 18:19

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ruвчера в 19:57

Транспортный налог готовят к полной отмене

Primpress.ru14:30

В России планируют отменить транспортный налог

Твой Континент07:36

Транспортный налог в Батайске и во всей России отменять не будут. Госдума отклонила этот законопроект

Вперёд (г. Батайск)07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
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Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

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CNN: администрация Трампа ждет ответных мер Ирана в течение нескольких недель

Администрация американского президента Дональда Трампа уведомила законодателей, что в течение нескольких недель возможны ответные шаги со стороны Тегерана в связи с убийством в результате удара ВВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
ТАСС 18:29
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Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Политика Сегодня 15:21
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Газета.Ru 17:29
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В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец

Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
РИА Новости 17:47
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Основные американские индексы снижаются 3 января из-за напряженности между Ираном и США.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru 04:16
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IPhone стал самым популярным рождественским подарком в США

Удивительно, но даже устаревший iPhone 6 Plus попал в рейтинг самых популярных рождественских подарков в США – эта модель расположилась на седьмом месте.
Letnews.ru 13:35
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Кино

Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Sports.ru вчера в 07:40
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
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Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
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Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде

По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Страна Советов on-line 07:00
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Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
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Фотогалерея дня: зеркальная камера Nikon D780

Источник опубликовал серию изображений, дающих полное представление о внешнем виде камеры Nikon D780.
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Среди пользователей распространялось много догадок о том, какими будут смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

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Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

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Экс-игрок «Арсенала»: «У меня психическое заболевание»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью.
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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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