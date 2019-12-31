Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

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В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
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В России собираются отменить транспортный налог

URA.Ru18:19

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

REGNUMвчера в 22:19

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru19:57
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
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Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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