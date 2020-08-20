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REGNUM
REGNUM

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа. Поправки предполагают отмену транспортного налога для всех видов транспортных средств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев ("Единая Россия"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
ТАСС03:34
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Национальная служба новостей

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

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В Госдуме предложили заменить транспортный налог

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RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
REGNUM

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

REGNUM04:11
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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

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Ведомостивчера в 04:39
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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Общественное телевидение России18 августа в 06:49
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Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегоднявчера в 09:01
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00