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REGNUM
REGNUM

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа. Поправки предполагают отмену транспортного налога для всех видов транспортных средств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев ("Единая Россия"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
ТАСС03:34
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В Госдуме предложили заменить транспортный налог

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Evo-rus.comвчера в 08:05
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