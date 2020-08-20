Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа. Поправки предполагают отмену транспортного налога для всех видов транспортных средств.В источнике
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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев ("Единая Россия"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
ТАСС03:34
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