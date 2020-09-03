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Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

В августе сообщалось, что член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.В источнике
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РБК

ЛДПР внесла в Госдуму закон об отмене транспортного налога

РБК05:23
РИА Новости

Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог

РИА Новости06:22
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Российская газета03:46
Комсомольская правда

В России предложили отменить транспортный налог

Комсомольская правда03:27
RT на русском

Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

RT на русском03:09
Коммерсантъ

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

Коммерсантъ03:48
ТАСС

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

ТАСС03:07

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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На Украине заявили о трёх дивизионах противокорабельных ракет «Нептун»

Киев, 2 сентября 2020, 16:30 — REGNUM В составе Военно-морских сил Украины в 2021 году появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун», заявил 2 сентября командующий ВМС Алексей Неижпапа агентству «АрмияИнформ».
REGNUMвчера в 09:30
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Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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