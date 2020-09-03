Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму
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В августе сообщалось, что член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.В источнике
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