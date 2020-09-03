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Lenta.ru
Lenta.ru

Правительство не поддержало идею отменить транспортный налог

Кабмин составил заключение на внесенный в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и не поддержал инициативу, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.В источнике
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Комсомольская правда

Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты

Комсомольская правда08:40
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Российская газета03:46
Народные новости

Госдума рассмотрит инициативу ЛДПР об отмене транспортного налога

Народные новости04:16
RT на русском

Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

RT на русском03:09
РИА Новости

Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог

РИА Новости06:22
ТАСС

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

ТАСС03:07
REGNUM

В правительстве РФ объяснили сохранение транспортного налога

REGNUM03:09

Не забудут, не простят. Правительство Германии ясно дает понять: отравление Навального «Новичком» будет иметь серьезные последствия для России

Правительство Германии в среду получило «неопровержимые доказательства» того, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Новая газета09:46

Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru10:33

JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ruвчера в 10:14
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Спрос на иностранную наличную валюту вырос на 52% в июне

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд»,— говорится в материале.
Коммерсантъ09:18
2

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой

Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости10:29

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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