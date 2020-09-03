Правительство не поддержало идею отменить транспортный налог
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Кабмин составил заключение на внесенный в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и не поддержал инициативу, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.В источнике
Подробнее о событии
Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты
Комсомольская правда08:40