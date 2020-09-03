Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога
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Правительство не поддерживает инициативу группы депутатов от ЛДПР об отмене транспортного налога. В заключении на внесенный в Государственную Думу законопроект подчеркивается, что все поступления от этого налога зачисляются в бюджеты регионов.В источнике
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Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты
Комсомольская правда08:40