Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Правительство не поддерживает инициативу группы депутатов от ЛДПР об отмене транспортного налога. В заключении на внесенный в Государственную Думу законопроект подчеркивается, что все поступления от этого налога зачисляются в бюджеты регионов.