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Российская газета
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Правительство не поддерживает инициативу группы депутатов от ЛДПР об отмене транспортного налога. В заключении на внесенный в Государственную Думу законопроект подчеркивается, что все поступления от этого налога зачисляются в бюджеты регионов.В источнике
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Комсомольская правда

Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты

Комсомольская правда08:40
РБК

ЛДПР внесла в Госдуму закон об отмене транспортного налога

РБК05:23
Российская газета

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Российская газета03:46
Коммерсантъ

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

Коммерсантъ03:48
RT на русском

Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму

RT на русском03:09
РИА Новости

Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог

РИА Новости06:22
ТАСС

Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

ТАСС03:07

НИИ Склифосовского не обнаружил следов «Новичка» и других ядов у Навального

3 сентября власти Германии опубликовали заявление о том, что специальная лаборатория бундесвера якобы обнаружила в образцах находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите» Навального «однозначные доказательства» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Известия07:54
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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Командование украинской операции в Донбассе ответило на ультиматум Пушилина

Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.
Украина.ру09:01
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Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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