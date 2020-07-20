В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

с чего всё началось

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

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