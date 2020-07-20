Общество
Газета.RuЗаконопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).РИА Новостивчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Отпуск, пенсия, зарплата. Учителям хотят вернуть «советский стандарт»
Национальная служба новостей01:03
Учителям планируют увеличить отпуск и отрегулировать размер оклада
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Экономика
Верим в Татарстан, но инвестируем в Америку
KazanFirst пообщался с экспертами онлайн-конференции ГК «Финам» и выяснил, как кризис повлиял на дивиденды татарстанских предприятий, и в целом изменил инвестиционные стратегии.
Kazanfirst.ru 00:47
Армия и оружие
«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии
Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
Военное обозрение 02:40
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек
Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.
REGNUM 02:58
Происшествия
50 коров погибли во время пожара на ферме в Тюменской области
Несколько десятков животных погибло при пожаре на ферме в Тюменской области.
ТюменьPRO 01:20
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Футбол
«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
Rambler News Service вчера в 08:27
Футбол
«Зенит» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
«Зенит» выложил в инстаграме фотографию из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.
Sports.ru 01:36
Футбол
Федун оценил выступление «Спартака» в уходящем сезоне РПЛ
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру своей команды в уходящем сезоне РПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:24
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Здоровье
В Минздраве ожидают второй волны коронавируса в России осенью
Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но эта волна будет слабее предыдущей.
Газета.Ru 01:42
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 17 июля в 08:32
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
Piter.tv 03:02