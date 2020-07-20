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Газета.Ru
Газета.Ru

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Олег Смолинполитик
Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две ставки , как это подчас имеет место сейчас.
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов

В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
РИА Новости20:03
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Национальная служба новостей

Отпуск, пенсия, зарплата. Учителям хотят вернуть «советский стандарт»

Национальная служба новостей01:03
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В Госдуму внесут законопроекты с советскими нормами для педагогов

Телеканал 360°21:28
Газета.Ru

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Газета.Ru20:55
URA.Ru

Для учителей хотят вернуть нормы времен СССР

URA.Ru21:31
РИА Новости

В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов

РИА Новости20:03
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