Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две ставки , как это подчас имеет место сейчас.
С чего всё началось
В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
РИА Новости20:03
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Отпуск, пенсия, зарплата. Учителям хотят вернуть «советский стандарт»
Национальная служба новостей01:03