Общество
Газета.RuЗаконопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).РИА Новостивчера в 20:03
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