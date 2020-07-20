Общество
Газета.RuЗаконопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими обеспечить педагогов удлиненным отпуском, вернуть им право досрочно выходить на пенсию и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).РИА Новости20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
Наука
Лазер будет определять заболевания по сыворотке крови
Новый способ диагностики заболеваний по анализу крови создали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из китайского Университета Цинхуа.
ToDay News Ufa 16:11
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля.
Известия 21:25
Общество
Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года устраивающиеся на работу россияне, смогут воспользоваться электронной трудовой книжкой.
Первый Тульский вчера в 11:23
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Наука
Ученые подтвердили, что у культуры Кловис в США были предшественники
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты провели ряд исследований, которые помогли им подтвердить, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов Америки, остались от людей, которые жили на этих территориях более двенадцати тысяч лет назад, то есть задолго до появления культуры Кловис.
ToDay News Ufa 17 июля в 14:40
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, в которых ожидается 40-градусная жара
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 40-градусная жара ожидается в ряде южных регионов РФ.
ФАН 21:37
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:35
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура 11:13
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik Малек напомнил, что сушка тела — эффективный способ похудения, который позволяет «убрать» отложения жира.
ФАН 22:16
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости 21:48
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Происшествия
В Бурятии в ДТП погиб депутат Народного Хурала
Байкал Медиа Консалтинг 21:43
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Футбол
«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто
Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Лацио» (20.07.2020) Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 09:15
Здоровье
Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Пятым продуктом эксперты называют овощи из-за высокого содержания клетчатки.
Слово и Дело 01:48
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20