«Прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52% до 64%)», — уточняется в документе.
Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.