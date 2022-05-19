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За контрабанду алкоголя и табака в РФ вводят новое наказание

С 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по нормам Уголовного кодекса РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
URA.Ru
Согласно приведенным данным исследования табачной продукции, доля нелегальных сигарет, поступающих в Россию, за период с 2016 по 2019 год выросла с 1,5 до 15,6%.
Газета.Ru
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно анализу, именно страны-члены ЕАЭС являются основным источником наполнения черного рынка табачной и алкогольной продукцией.
URA.Ru
«Прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52% до 64%)», — уточняется в документе.
URA.Ru

Подробнее о событии

За контрабанду алкоголя и табака в РФ вводят новое наказание
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