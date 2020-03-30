С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

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Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

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Политика Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов» Киев, 31 марта 2020, 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.