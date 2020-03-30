Коронавирус

REGNUMREGNUMВ апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известия17:02

Рост пенсий и доступная ипотека. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля — в подборке URA.RU

URA.Ru04:29

Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 6%

Новости Горного Алтая27 марта в 21:11

Кому и на сколько с 1 апреля повысят пенсию?

Аргументы и Факты28 марта в 05:04

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газетавчера в 22:00

Cоциальные пенсии туляков с 1 апреля увеличиваются

Молодой коммунар28 марта в 02:12

С 1 апреля в Татарстане будут повышены пенсии

Московский Комсомолец12:30
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Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Какие поручения дал Путин полпредам в связи с коронавирусом

Во время видеоконференции президент России Владимир Путин дал указания своим полпредам, поставив новые задачи в связи с распространением коронавируса.
KrasnodarMedia 15:10
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Наука

Ученые установили радиус действия чихания

Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Народные новости 12:23
Кино

Концепт-арт: фанат представил Киану Ривза в образе Призрачного Гонщика

REGNUM 21:02
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

Военные специалисты из РФ продезинфицировали пансионат в Италии

Было продезинфицировано более 1500 кв. м. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны РФ провела полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».
Мой Брянск 28 марта в 03:32
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Авто

В Уфе состоится распродажа арестованных машин

В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
UfaTime.ru 20:52
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру 10:17
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv 12:28
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения

Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Сергиевские Куранты 09:19
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта.
Челнинские известия 11:05
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
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Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»

Киев, 31 марта 2020, 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.
REGNUM 21:20
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Здоровье

Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Здоровье

Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе

Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Life.ru 21:12
Здоровье

В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 22:18
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Общество

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
АБН вчера в 01:53
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