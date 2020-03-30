Коронавирус
REGNUMВ апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.
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Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Какие поручения дал Путин полпредам в связи с коронавирусом
Во время видеоконференции президент России Владимир Путин дал указания своим полпредам, поставив новые задачи в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Наука
Ученые установили радиус действия чихания
Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
Военные специалисты из РФ продезинфицировали пансионат в Италии
Было продезинфицировано более 1500 кв. м. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны РФ провела полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Авто
В Уфе состоится распродажа арестованных машин
В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Технологии
Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения
Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля
Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта.
Экономика
Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты
У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск
Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»
Киев, 31 марта 2020, 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Здоровье
Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе
Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Здоровье
В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.