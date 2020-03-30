Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.
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Валерий Рязанский объяснил, кому повысят пенсии с 1 апреля

Парламентская газета07:01

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФ01:48

Рост пенсий и доступная ипотека. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 04:29

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

КомиОнлайн29 марта в 03:06

Пенсии повысят в России с 1 апреля

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Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
FlashNord 08:09
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Италии раскрыли секрет отдельных районов, не подвергшихся атаке коронавируса

В итальянской провинции Павия, где случаи заражения фиксируются ежедневно, похоже, есть местечко, куда коронавирус не прибыл.
Московский Комсомолец 05:42
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
ФАН 08:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Энергетика

Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России

Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Новые Известия 06:46
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Политика

Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
РЕН ТВ 07:47
Общество

Куйвашев ввел в Свердловской области режим тотальной самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих домов.
Политсовет вчера в 11:02
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 02:51
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Происшествия

В Астрахани в Кировской больнице у медсестры выявили коронавирус

Отмечается, что все 215 тестов исследованы и их результаты - отрицательные. В больнице проведена санитарная обработка.
Астрахань FM 08:21
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM вчера в 09:29
Общество

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Новый Век 04:37
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Культуромания 06:25
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

На въездах в Севастополь развернули блокпосты из-за коронавируса

На подъездах к Севастополю развернуты пункты пропуска, где будут проверять все автомобили для предотвращения распространения коронавируса, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.
Аргументы и Факты 07:10
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
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