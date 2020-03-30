С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

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Общество «Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.

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Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.