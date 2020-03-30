Коронавирус
Российская газетаЗаконы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ
Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Политика
Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса
Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Общество
Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году
Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
Как сообщает ToDay News Ufa, в Италии общее количество людей, зараженных коронавирусом, превысило отметку в 100 тыс. Общее количество жертв уже 11591 человек.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму
О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
В Ленобласти ограничили передвижение людей из-за коронавируса
В Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков в России
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России, говорится на сайте ведомства.
Общество
С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%
Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
Общество
Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ
Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Политика
Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых
Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Шоу-бизнес