Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.
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Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФ01:48

Рост пенсий и доступная ипотека. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 04:29

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

ФедералПрессвчера в 01:11

Что изменится в России с 1 апреля

Би-порт04:19

Пенсии для тех, кому за 80

Мир новостей29 марта в 19:43
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Общество

Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 04:27
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Общественное телевидение России 03:47
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Политика

Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса

Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза вчера в 14:26
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад 03:39
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия 04:28
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году

Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
ПолитРоссия 04:52
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч

Как сообщает ToDay News Ufa, в Италии общее количество людей, зараженных коронавирусом, превысило отметку в 100 тыс. Общее количество жертв уже 11591 человек.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Ленобласти ограничили передвижение людей из-за коронавируса

В Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
Поребрик.Медиа вчера в 10:24
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
REGNUM 04:47
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков в России

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 04:57
Общество

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%

Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 17:26
Общество

Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ

Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.
РИА Новости 29 марта в 10:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Политика

Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Известия 29 марта в 23:40
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал результаты теста на коронавирус

Российский Диалог вчера в 10:22
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