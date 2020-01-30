В феврале вступает в силу немало законов, которые касаются предпринимателей, тех, кто организует производственный процесс. "Российская газета" выбрала среди них документы, которые отразятся и на жизни простых россиян.

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