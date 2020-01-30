Экономика
Российская газетаЗаконы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
В феврале вступает в силу немало законов, которые касаются предпринимателей, тех, кто организует производственный процесс. "Российская газета" выбрала среди них документы, которые отразятся и на жизни простых россиян.
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Водителям залезут в карман, а льготникам добавят денег: что меняется с 1 февраля
MagadanMedia.ru30 января в 02:15
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
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Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
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«Рейнджерс» обыграли «Детройт», у Панарина два очка
Рейнджерс нанесли поражение Детройту (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала в субботу позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Авто
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Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса
Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
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Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
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Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
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На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Пользователи обнаружили на китайской торговой площадке AliExpress более дешевый двойник недавно вышедшего на рынок отечественного защищенного планшета MIG T10 x86.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
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Происшествия
В Тольятти стая бездомных собак бросилась на ребенка
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам.
Политика
В Минске состоялась встреча Майка Помпео и Александра Лукашенко
В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, посетившего республику с официальным визитом.
Армия и оружие
Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.