Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

В феврале вступает в силу немало законов, которые касаются предпринимателей, тех, кто организует производственный процесс. "Российская газета" выбрала среди них документы, которые отразятся и на жизни простых россиян.
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Новые законы вступили в силу в России с 1 февраля

ФАН02:19

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

РБК01:02

В России с февраля выплаты для льготников вырастут

The Penza Postвчера в 22:00

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Piter.tvвчера в 02:39

Водителям залезут в карман, а льготникам добавят денег: что меняется с 1 февраля

MagadanMedia.ru30 января в 02:15

Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

Красная весна01:48
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В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
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Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
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«Рейнджерс» обыграли «Детройт», у Панарина два очка

Рейнджерс нанесли поражение Детройту (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Политика

ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века» Трампа

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала в субботу позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
ТАСС 09:16
Авто

Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:52
Наука

Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Кино

Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
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Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Спорт-Экспресс 11:04
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На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Пользователи обнаружили на китайской торговой площадке AliExpress более дешевый двойник недавно вышедшего на рынок отечественного защищенного планшета MIG T10 x86.
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«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
Происшествия

В Тольятти стая бездомных собак бросилась на ребенка

НИА Самара вчера в 03:59
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59-летний мужчина заблудился в лесу под Читой и получил обморожения

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Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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10 самых неловких моментов премии «Оскар»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
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Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде

Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Российская газета 17:35
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам.
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В Минске состоялась встреча Майка Помпео и Александра Лукашенко

В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, посетившего республику с официальным визитом.
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

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Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе

Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
ТК Звезда 21:12
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