Общество

MosTimesС 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

Красная весна01:48

Водителям залезут в карман, а льготникам добавят денег: что меняется с 1 февраля

MagadanMedia.ru30 января в 02:15

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец30 января в 12:51

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°30 января в 08:13

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

РБК вчера в 17:28
Политика

Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Известия 09:00
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:35
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

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Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
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Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ вчера в 20:10
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
RT на русском 11:00
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Политика

Великобритания официально вышла из Европейского союза

Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из состава Европейского союза, что ознаменовало завершение первого этапа и начало переходного периода, который продлится до конца текущего года, пишет РИА Новости.
Sputnik Армения 03:22
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Спорт-Экспресс 12:46
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Футбол

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Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
РИА Новости вчера в 12:00
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 05:33
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия 30 января в 23:45
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым

Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Ореанда-Новости вчера в 15:32
Футбол

«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

Газета.Ru 08:57
Политика

Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
RT на русском 12:16
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Армия и оружие

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Политика

Евгений Сатановский: Требовать от России что-то бесполезно. И даже вредно

Что от России требует Украина, вообще не перечесть.
Новостной фронт 12:00
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